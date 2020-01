11° Batalhão realiza reunião de discussão e planejamento operacional para 2020

O Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11° Batalhão (11°BPM), esteve reunido no inicio desta semana, com seu oficialato e auxiliares para discutir os planejamentos operacionais de cada Companhia de Polícia Militar das cidades atribuídas ao Batalhão em tela.

Nesta reunião, também foram apresentados os dados estatísticos concernentes à segurança pública das cidades de Tobias Barreto, Poço Verde, Itabaiaininha, Tomar do Geru e Cristinápolis. Esses dados, dão base ao planejamento das ações operacionais para o ano vigente, indicando pontos positivos dos anos anteriores e pontos que precisam de avanços em 2020.

“Refletir sobre o passado, ajuda a construir um futuro melhor e nossa intenção é a de melhorar sempre”, disse o Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, que está à frente do 11°BPM deste a sua inauguração em agosto de 2016. Ele apontou a estabilidade como característica marcante da segurança pública, especialmente do 11°BPM, no ano de 2019 e sinalizou a continuidade de muitos projetos e ações, bem como da implementação de tantos outros, em benefício dos cidadãos de bem em toda sua área de atuação.

Na reunião, foram destacados as ações conjuntas com a Polícia Civil, o trabalho da Força Tática, das Companhias em cada cidade e do Proerd. Também surgiram ideias como a do retorno do projeto Caminhando com a Polícia Militar e a criação dos projetos Batalhão Itinerante, Escola Segura e Ronda Maria da Penha, além de outras ações.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE.