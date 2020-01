11° BATALHÃO TEM MAIS UM ANO DE BONS RESULTADOS EM SEU 3° ANIVERSÁRIO

O 11° Batalhão (11°BPM), com sede fundada no final de 2016, em Tobias Barreto, e que também é responsável pelo policiamento ostensivo preventivo nas cidades de Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Geru e Cristinápolis, terminou o ano de 2019 mantendo o padrão de excelência na segurança pública de sua região, alcançado desde a sua fundação.

A grande preocupação sempre foi a dos crimes violentos letais intencionais – CVLIs, que são aqueles em que envolvem vítimas de homicídios dolosos. No final de 2016, quando foi inaugurada a sede do 11° BPM, a cidade de Tobias Barreto alcançava a média de 2 assassinatos por mês, num total de 24 durante todo aquele ano.

Em 2017 esse número caiu para apenas 6 homicídios no ano. Uma redução de 75% no número dessa tipificação penal. Ainda em 2017, Poço Verde foi a cidade com segundo melhor resultado na redução de homicídios, com 73% menos assassinatos, atrás apenas de Tobias Barreto.

Em 2018, no segundo ano de existência do Batalhão, Tobias Barreto teve apenas 02 homicídios e Poço Verde, historicamente conhecido pelos crimes de pistolagem, obteve sete meses no ano sem CLVI. Em 2019 também foi possível alcançar bons resultados quanto aos números de CLVIs. Além de Tobias Barreto, Poço Verde e Tomar do Geru figuraram entre as cidades com menores índices de homicídios no estado de Sergipe, conforme dados do Centro de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública (Ceacrim/SSP 2019).

Poço Verde chegou à ter oito meses no ano sem homicídios e Tobias Barreto alcançou 9 meses seguidos sem assassinatos (*não há homicídios em Tobias Barreto desde o mês de março de 2019).

O Tenente Coronel PM Alexsandro Ribeiro, Comandante do 11° Batalhão desde a sua fundação, aponta o trabalho conjunto entre a PM e a Polícia Civil e o foco na desarticulação do tráfico de drogas na região como fatores principais para a diminuição dos crimes violentos letais intencionais.

No ano de 2019 foram 271 prisões efetuadas por Policiais Militares do 11°BPM, contra 225 do ano anterior. Destas prisões, 37 foram por tráfico de drogas em 2019 contra 22 em 2018. Além disso, principalmente no combate ao tráfico de drogas, foi possível apreender 33 armas de fogo com mais de 90 munições em 2019. No ano de 2018 já haviam sido 34 armas de fogo com mais de 120 munições.

“Cada arma de fogo e cada munição dessas armas, retiradas do mundo do crime pela PM, pode representar dezenas de vidas salvas no trabalho de prevenção e combate ao crime”, enfatizou o comandante do Batalhão.

Outros trabalhos desenvolvidos ao longo dos poucos anos de existência do 11°BPM, tais como o de combate à perturbação do sossego, com 14 apreensões de equipamentos de som em 2018 e mais 25 equipamentos apreendidos em 2019, o Projeto Caminhando com a Polícia Militar, o Base Móvel na Feira e o Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, realizado em escolas públicas do estado e dos municípios, tendo formado 730 alunos em Tobias Barreto, 460 alunos em Tomar do Geru e mais 1.110 em Itabaianinha, contribuíram significativamente para a redução da violência nesses anos.

Na oportunidade da divulgação desses resultados, o Comandante do 11° Batalhão aproveitou o momento para agradecer ao Coronel Marcony Cabral, Comandante Geral da PM de Sergipe, por ter a visão e o esmero para estabelecer o 11° BPM em Tobias Barreto, que em tempos de crise é considerada uma ação corajosa e inovadora, beneficiando milhares de cidadãos das regiões sul e centro-sul Sergipana.

Agradeceu também aos bravos Policiais Militares que trabalharam com ele e juntos construíram esses números. Frisou que, mesmo em cidades como Itabaianinha e Cristinápolis, que não começaram muito bem o ano de 2019, o trabalho foi intensificado e já no segundo semestre do mesmo ano, com respostas rápidas e contundentes contra o crime organizado, pôde dar mais tranquilidade à população desses municípios, o que espera que continue a melhorar mais ainda em 2020.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE.