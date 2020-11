CONAMP é embaixadora do movimento #EuVotoSemFake capitaneado pelo TSE

A CONAMP é uma das instituições embaixadoras do movimento #EuVotoSemFake, capitaneado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O movimento busca combater a disseminação de notícias falsas com o objetivo de que os candidatos sejam eleitos de maneira legítima e ética, por meio de informações verdadeiras, divulgadas com contexto, livres de distorções.

A campanha, que é completamente apartidária, estimula a divulgação de informações oficiais, verídicas e checadas, em contraposição às fake news, bem como promove eleições seguras por meio de mensagens sobre medidas sanitárias necessárias para aliar cidadania e prevenção contra a Covid-19.

A CONAMP é organização embaixadora do movimento por acreditar no debate de ideias sem a presença da cultura do ódio alimentada pelas notícias falsas, contribuindo assim para o voto consciente dos eleitores e para o bem comum dos municípios.

Além da participação do movimento #EuVotoSemFake nas redes sociais, a CONAMP contribuiu para a instalação do Telão das Eleições 2020 – estrutura de led localizada na parte externa do TSE, em Brasília, que veicula dados e resultados das eleições. Também serão exibidos vídeos institucionais da entidade e demais parceiras, como as associações que integram a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas).