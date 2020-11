Em 26 de novembro de 2014 o Campus do Instituto Federal de Sergipe de Tobias Barreto iniciou suas atividades, ainda em uma sede provisória. A implementação de um campus do IFS em Tobias Barreto foi resultado da terceira fase da expansão da Rede Federal e marca o processo de interiorização que garante o acesso à educação profissional à população moradora do interior do Brasil. Para Márcio de Melo, atual Diretor-Geral do Campus, levar educação de qualidade aos cidadãos do interior do país é um ato que democratiza o acesso à educação. “Vamos a cada ano nos aproximando da comunidade e descobrindo valores e talentos de nossos alunos. Esse projeto veio para dar oportunidade para que esses cidadãos que por muito tempo não tiveram acesso à educação e assim promover o crescimento social e pessoal do estudante”, comenta o Diretor que finaliza apontando para o legado construído pelo IFS nesses 06 anos de trabalho, mas reforça que ainda é apenas o início desta história.

Ao longo desses seis anos o IFS já formou mais de 170 profissionais, entregando ao mercado de Tobias Barreto e região 86 técnicos em informática e 91 técnicos em comércio. Atualmente o Campus possui mais de 220 estudantes ativos nos cursos técnicos de nível médio em Comércio, Informática e Desenvolvimento de Sistemas nas modalidades subsequente e concomitante.

Transformando Vidas

As histórias de sucesso dos alunos egressos são os maiores exemplos do impacto que o IFS já proporcionou na vida de mais de 300 pessoas que já concluíram seus estudos sejam eles nos cursos Técnicos de Nível Médio ou na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC). Uma dessas histórias é a de Bruno dos Santos Sousa, aos 31 anos ele é aluno egresso do curso técnico subsequente em Comércio do IFS Campus Tobias Barreto e graduado em Contabilidade pela Universidade Federal de Sergipe.

Há mais de um ano Bruno começou a revender para pessoas próximas livros que ele comprava em promoção pela internet, a ideia evoluiu para uma marca. Hoje a Fênix Livraria, além de continuar no contato próximo com os clientes pelas redes sociais, também atende toda a cidade por meio dos aplicativos de compras disponíveis em Tobias Barreto. O que começou como renda extra e tendo como clientes amigos e familiares atualmente é a fonte de renda principal de Bruno. “Eu sempre gostei da aérea de vendas apesar de nunca ter tido uma loja física, há mais de dez anos eu comecei a vender na feira livre ou entre meus conhecidos e desde cedo eu via o potencial do mundo empreendedor”, explica Bruno.

Para ele os aprendizados do curso no IFS proporcionaram mais competência para gerir seu próprio negócio. “O curso tem várias disciplinas voltadas para administração e contabilidade e elas são fundamentais para quem quer empreender. Os professores nos dão ferramentas para gerenciar estoque, táticas de venda, marketing, como lidar com o cliente, ou seja, é um curso que vale a pena por ser uma instituição pública federal, os professores são capacitados, é uma ótima oportunidade para a gente pensar além da caixa já que o conhecimento abre nossos horizontes”, finaliza.

Por Alice Santos / IFS