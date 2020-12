CINCO CIGANOS SUSPEITOS DA MORTE DE POLICIAIS MORREM EM CONFRONTO COM A POLICIA

Seis suspeitos de envolvimento na morte dos policiais civis Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes foram presos na operação deflagrada após a morte dos agentes da Polícia Civil durante diligências investigativas de crimes contra o patrimônio na região de Umbaúba, nessa quinta-feira, 17. Ainda nas buscas dos envolvidos nas mortes dos policiais, cinco homens resistiram à abordagem policial e vieram a óbito.

Os presos foram identificados como Sérgio Cordeiro de Oliveira, 36 anos; Gilmar Cordeiro Oliveira, 37; Dalvan de Oliveira, 31; Antônio Marcos de Oliveira, 42; Roberta Gama de Oliveira; 29; e Sueli Cordeiro, 49. Dos cinco que entraram em confronto com as equipes policiais, três foram identificados: Alonso de Oliveira, 51 anos; Marcone da Gama Oliveira; e Rui de Oliveira, 46.

As apreensões foram de uma pistola .40 PT 100, ABJ906340 (Apreendida em poder de Dalvan de Oliveira e de propriedade de Rui); um revólver 38 Rossi, J258154 (apreendida em poder de Dalvan de Oliveira e de propriedade de Rui); uma pistola 380, Taurus, KSC 24611 (apreendida em poder de Sueli Cordeiro). As três armas de fogo estão sendo periciadas para verificar se foram utilizadas no crime.

Além dessas, também foram encontrados um revólver 38 Taurus, 0A188755 (apreendido em poder de Roberta Gama de Oliveira); dois revólveres calibre .38, apreendidos em poder de Alonso de Oliveira e Marcony da Gama Oliveira; uma espingarda calibre 12, 362186 (apreendida em poder de Sueli Cordeiro); e uma garrucha (apreendida em poder de Sueli Cordeiro). O grupo também estava em posse de dois veículos, um VW Polo, placa IAB-8G09 e um Fiat Uno, placa OEM-5F48.

As buscas continuam para encontrar outros envolvidos nas mortes dos policiais. Há mais um integrante do grupo identificado. Ele é Adenilton Oliveira Mota, 29 anos. Informações e denúncias sobre o grupo criminoso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Operação

A operação envolveu a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e contou com o apoio de outras unidades da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e também de policiais da Bahia. Na operação, além das prisões, foram apreendidos armamentos e veículos.

Fonte: SSP/SE