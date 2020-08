15 pessoas foram vítimas de estelionatários em sites de vendas durante a pandemia

A polícia explicou que o golpista observa um anúncio real de venda de veículo na internet e a partir daí usa artimanhas para enganar o vendedor e um possível comprador daquele bem anunciado. A quadrilha de estelionatários usa um chip com número de telefone de Sergipe, mas pode ser de qualquer parte do Brasil.

“O golpe é muito simples. Ele observa um anúncio no site de venda e entra em contato com o vendedor. Manifesta interesse pelo produto e pede para o vendedor retirar o anúncio do ar. Para convencê-lo, ele conta uma história cobertura envolvendo uma dívida com um sócio e pede que assim que ele for procurado pelo sócio não revele por quando está vendendo o veículo, entre outras mentiras”, conta a diretora do Depatri, delegada Viviane Pessoa.