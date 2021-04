EUA capturaram o maior número de migrantes em duas décadas na fronteira EUA-México em março

WASHINGTON (Reuters) – As autoridades dos EUA capturaram mais de 171.000 migrantes na fronteira dos EUA com o México em março, de acordo com dados preliminares compartilhados com a Reuters, o maior total mensal em duas décadas e o mais recente sinal do crescente desafio humanitário enfrentado pelo presidente Joe Biden.

O total preliminar de prisões em março na fronteira EUA-México representa o maior nível mensal desde abril de 2000, quando agentes de patrulha de fronteira capturaram mais de 180.000 migrantes.

O total inclui cerca de 19.000 crianças migrantes desacompanhadas e 53.000 familiares que viajam juntos, mostram os números. Os adultos solteiros representavam cerca de 99.000 do total.

A administração Biden está lutando para abrigar crianças desacompanhadas recém-chegadas, que estão isentas de expulsão sob uma ordem de saúde COVID-19 conhecida como Título 42. As crianças foram resguardadas em postos de fronteira lotados e centros de processamento por dias.

O sistema de abrigos que abriga as crianças está sobrecarregado e as autoridades americanas têm se esforçado nas últimas semanas para abrir abrigos de emergência, incluindo centros de convenções em Dallas e San Diego.

Os migrantes centro-americanos e mexicanos constituíram a maior parte das chegadas nos últimos meses, em linha com as tendências dos últimos anos.

Os números de março mostram um aumento de 178% no número de famílias de migrantes capturadas na fronteira em comparação com o mês passado.

Embora Biden tenha dito na semana passada que a “vasta maioria” das famílias está sendo enviada de volta ao México sob o Título 42, dados do governo dos Estados Unidos sugerem que não é o caso.

Mais da metade dos 19.000 familiares capturados na fronteira em fevereiro não foram expulsos, de acordo com dados públicos da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA, com muitos liberados para os Estados Unidos para entrar em processos judiciais de imigração.

A Reuters também obteve três relatórios diários de fiscalização da fronteira dos EUA em março, que mostraram que apenas 14-16% dos familiares foram expulsos nesses dias.

Um porta-voz da CBP disse que as estatísticas oficiais provavelmente seriam divulgadas na próxima semana e não quis comentar mais.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Sarah Peck, disse na semana passada que, dados os fluxos migratórios flutuantes, “um dia ou uma semana de estatísticas não refletem o quadro completo”.

Peck disse que a política do departamento ainda é expulsar famílias “e em situações em que a expulsão não é possível devido à incapacidade do México de receber as famílias, elas são colocadas em processo de remoção”.

Os agentes de fronteira dos EUA encontraram mais cruzadores repetidos no ano passado, em comparação com os anos recentes.

Agência Reusters / Reportagem de Ted Hesson Reportagem adicional de Kristina Cooke em San Francisco; Edição de Howard Goller