Acidente envolvendo caminhonete e motocicleta deixa uma pessoa morta Sergipe

Um motociclista veio a óbito logo após colidir frontalmente em um Toyota Hilux no BR 235, próximo ao município de Carira. A frente da caminhonete ficou parcialmente destruída.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h47 no Km 101, sentido Bahia e o motorista da caminhonete fugiu do local do acidente.

Ainda segundo a PRF, o condutor da motocicleta tinha 33 anos e era morador do município de Ribeirópolis.

Por Ricardo Batista / Istoearacaju.com.br