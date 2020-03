TRAGEDIA – GRAVE ACIDENTE EM FRENTE A PROPRIEDADE ROBSON LOPES DEIXA UMA VÍTIMA FATAL

Por volta das 4h00 desta segunda-feira 09/03, aconteceu um grave acidente na BR 349, em frente a propriedade de Robson Lopes, município de Itapicuru Bahia.

Um homem identificado por Rosevaldo Soares de Abreu, 45 anos, “Galego dos CDs”, teve morte instantânea no local.

De acordo com Ronaldo, cunhado da vítima, Josa seguia em uma moto biz, para a feira de Tobias Barreto, onde trabalhava vendendo sacolas na feira, quando teria sofrido um acidente, quando estava sendo socorrido, um veículo modelo hilux teria o atropelado e arrastado com sua motocicleta cerca de 50 metros, o condutor caminhonete, se evadiu do local sem prestar socorro.

Josa teve o crânio esmagado no acidente, morrendo na hora. A rodovia foi liberada por policiais militares por volta das 7h00, o corpo foi colocado no acostamento por populares a pedido dos PMs, onde aguarda o rabecão do IML.