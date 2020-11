Apesar da pandemia da Covid-19, cemitério de Tobias Barreto vai estar aberto para visitação no Dia de Finados

A coordenação paroquial informou que o cemitério Nossa Senhora do Amparo vai abrir em horário especial durante o feriado desta segunda-feira Dia de Finados 2 de novembro de 2020. Decisão foi anunciada este final de semana pela Paróquia Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. O horário de funcionamento vai ser das 7h às 18h.

Por causa da pandemia da Covid-19 o administrador do cemitério paroquial Marcelo, recomendou que as pessoas não deixem para ir aos cemitérios apenas no feriado de finados. A orientação é para que não seja gerada aglomeração devido à pandemia de coronavírus. A coordenação paroquial informou que haverá aferição de temperatura para entrar nos cemitérios e que o uso de máscara será obrigatório.

É necessário que todos respeitem o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 1,5 metros. As pessoas que integram os grupos de riscos devem evitar aos locais durante o feriado. Além disso, que seja evitada a longa permanência nos cemitérios.

O cemitério Local Nossa Senhora do Amparo administrado pela Paróquia informa que ocorrerá o controle de entrada e aferição de temperatura dos visitantes, sendo que ainda deverão ser atendidas as seguintes condições:

“I – Obrigatório o uso de máscara facial;

II – Manter o distanciamento social;

III – que integrantes do grupo de risco evitem a visitação desses dias;

IV – Que seja evitada a longa permanência nos cemitérios.”

Direto da redação