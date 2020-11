Avaí aproveita falha do goleiro Rafael Santos, e vence o Dragão na Ressacada

O jogo começou bem tranquilo com as duas equipes errado mundo e sem chegar muito ao ataque. O Confiança conseguiu assustar com Reis, de cabeça, e Everton em um chute de fora da área. O Avaí também chegou com Valdívia, mas foi numa bobeira da equipe sergipana que conseguiu abrir o placar. O goleiro Rafael Santos falhou na saída de bola e deu a bola de graça para Rômulo. O atacante do Leão avançou, chutou e contou com um desvio no zagueiro Matheus Mancini para abrir o placar. Atrás no placar o Dragão ainda viu Silva ser expulso no final da primeira etapa.