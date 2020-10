AVES DA BAHIA E PERNAMBUCO ENTRAM EM SERGIPE IRREGULARMENTE

O intenso e irregular comércio de aves vindas da Bahia e Pernambuco para Sergipe tem preocupado e prejudicado os avicultores sergipanos, que dizem que isso acontece abertamente e não há nenhuma iniciativa no sentido de proibir a ação.

Segundo o presidente da Associação Sergipana de Avicultura (ASDA), Jorge Libório, esse problema existe há algum tempo e se fortaleceu por falta de um enfrentamento. “Deixaram o comércio irregular se fortalecer e ele hoje está se consolidando, além de ser ampliado”, comentou.

Sem mortes

Jorge Libório disse ainda que, embora o calor seja intenso em várias partes do Brasil, em Sergipe, espaço tradicional de seca, o clima não tem sido quente o suficiente para provocar mortes de aves nas granjas aqui existentes.

“Esse tem sido um ano de chuva e, por causa disso, temperaturas amenas, que ficam entre 28ºC e 30ºC” no interior”, comentou Jorge Libório, Ele acrescentou que esse bom tempo tem evitado a morte de galos e galinhas nas granjas”.

Libório explicou ainda que a região em que se concentra a maioria das granjas de Sergipe, com um plantel aproximado de 1,8 milhão de aves de corte, normalmente não está exposta a muito calor. Esses estabelecimentos ficam concentrados, em sua maioria, em São Cristóvão, Estância, Lagarto, Simão Dias e Maruim.

Este ano, há perdas de aves por causa do calor no Sudeste e Sul do Brasil, onde há registro de seca.

Fonte: Asda