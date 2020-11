Belivaldo deve se reunir com o presidente Bolsonaro nesta terça-feira

Petrobras, BR 101 e pandemia estão entre os temas da agenda do governador em Brasília

Política | Por Will Rodriguez

O governador de Sergipe Belivaldo Chagas (PSD) deve participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (3), em Brasília. O compromisso oficial consta na agenda da Presidência da República divulgada pelo Palácio do Planalto na noite desta segunda-feira (2).

O encontro do chefe do Executivo sergipano e o presidente Bolsonaro foi intermediado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP). Na pauta, dentre outros temas, devem ser tratadas a situação da Petrobras em Sergipe e a conclusão das obras de duplicação da BR 101. O general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, também deve participar da audiência marcada para às 15 horas.

Após a reunião no Planalto, há expectativa de que o governador sergipano siga para o Ministério da Saúde, onde deverá tratar sobre questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia de coronavírus, especialmente, aquelas pertinentes à garantia das doses da vacina contra covid-19 que serão distribuídas pelo governo federal, segundo o radialista Narciso Machado. No mês passado, Belivaldo já havia sinalizado que pretendia aguardar as decisões do Ministério sobre a questão dos imunizantes.

Em agosto, quando da visita do presidente Bolsonaro ao estado para inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, o governador Belivaldo Chagas manifestou publicamente o desejo de uma reunião com o chefe do Executivo federal.