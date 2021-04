Verificado

“Nosso programa de vacinação está a todo vapor. Estamos facilitando o acesso à vacina”, declarou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta terça-feira (6), ao anunciar que todos os adultos do país serão aptos para receber vacinas contra a covid-19 até 19 de abril, vários dias antes do já ambicioso objetivo anterior – informou uma fonte do governo.