BOLETIM CORONAVÍRUS ATUALIZADO

Confira os números atualizados sobre a Covid-19 (novo coronavírus) em nosso município.

Temos 81 casos confirmados (37 assintomáticos identificados em pesquisa da UFS + 44 com síndromes respiratórias monitorados pelas equipes de saúde), 68 pessoas curadas, 05 óbitos, 571 descartados após testes, 66 monitorados e 05 suspeitos até o momento.

Hoje foram realizados 07 testes em pacientes que estavam em monitoramento de síndromes gripais e /ou contactantes domiciliares diretos (sintomáticos) de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, com 02 resultados positivos do sexo feminino, uma com 80 anos e outra com 41 anos. Os demais testes tiveram resultado negativo.

Acrescentamos no boletim de hoje 08 casos positivos (06 do sexo feminino e 02 do sexo masculino) emitidos pelo LACEN, dos quais 4 pessoas já estavam de alta médica dos sintomas gripais, apenas aguardando resultado do exame diagnóstico.

