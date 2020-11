BPRv divulga balanço das ocorrências nas estradas sergipanas durante a Operação Finados

Além disso, foram registrados um acidente referente à queda de motocicleta com vítima fatal na rodovia SE- 285, no município de Arauá; uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta na SE-265, no Povoado Sapé, em Itaporanga D’Ajuda e mais uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta, no Povoado Duro, também em Itaporanga. As colisões resultaram em duas pessoas feridas, que precisaram ser hospitalizadas.