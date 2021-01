Caminhos da Reportagem| Tobiense Adeilson Nogueira – Professor, escritor e jornalista foi destaque no programa.

O ilustre Tobiense Adeilson Nogueira, Professor, Escritor, jornalista participou ontem a noite de uma reportagem feita pela TV Brasil no programa Caminhos da reportagem 10/01/2021 .

No Programa exibido conta historia das comunicações e seus meios de acesso. Neste filão abrange suas varias formas e modelos retornando ate os primórdios da comunicação chegando a escrita postal Brasileira onde tudo se iniciou desde o seu descobrimento . Para ilustrar esta parte do programa e contar sua história foi convidado o Tobiense Adeilson Nogueira. Ávido historiador e colecionador de selos que repassou o principio histórico de uma forma didática e instrutiva aos telespectadores e seguidores do canal Caminhos da Reportagem. Segue o link da Reportagem Completa .

https://youtu.be/Y_NhNhuoXcQ