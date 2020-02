IFS TOBIAS BARRETO acolhe alunos do período 2020.1 em novo prédio

A programação do acolhimento foi contemplada com apresentação dos setores e servidores, tour pelo Campus e a palestra “Tecnologia e Sistema de Informação em uma rede de supermercado”, ministrada pelo professor Telmo Oliveira.

Foram investidos mais de R$ 5 milhões em sua nova sua construção, o bloco conta com pavimento térreo e primeiro andar cada um com mais de mil e quatrocentos metros quadrados de área construída.

Após cinco anos de funcionamento em sede provisória o Campus de Tobias Barreto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) inicia o período letivo de 2020.1. em seu prédio permanente.

A Reitora do IFS, Ruth Sales, visitou as novas instalações do Campus Tobias Barreto e além de aproveitar a oportunidade para agradecer aos servidores pela ajuda na realização da mudança ressaltou como o novo prédio auxiliará na entrega de uma educação de qualidade para os estudantes.

“Vamos ocupar o nosso espaço e oferecer aos estudantes um lugar melhor, onde eles terão uma bela biblioteca, com ambientes refrigerados, onde você sabe que a casa é sua”, destaca a Reitora.

Para os estudantes a sensação é de motivação para retomar os estudos, como é o caso de Wanessa Santos, estudante do terceiro período de Desenvolvimento de Sistemas. Para ela a mudança é muito positiva, “mesmo com a estrutura menor a gente já tinha um apoio muito grande e hoje em dia está melhorando pois fica mais acessível para a maioria das pessoas e com mais espaço e mais possibilidades para todo mundo” ressalta a aluna.