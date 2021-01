Candidatos de Sergipe avaliam o segundo dia provas do Enem

O candidato, Max William da Silva Santos, 23 anos, que está fazendo o Enem pela segunda vez, avaliou as provas deste domingo como as melhores. “O segundo dia foi tranquilo. Acho que fiz uma boa prova e espero conseguir uma vaga para enfermagem”.

Em Sergipe, 86.895 pessoas se inscreveram para fazer a versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Sergipe, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No entanto, 46% desse total não compareceu ao primeiro dia de prova.