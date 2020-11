Carro voador ganha permissão para circular nas ruas da Europa

Você já viu um carro voador passando por você na rodovia? Agora, esta é uma possibilidade real! O PAL-V Liberty foi aprovado para uso em estradas e agora pode ser localizado nas estradas europeias. Com esta aprovação, o PAL-V é mais um passo mais perto das entregas.

Quem nunca sonhou com um carro voador? Levando seu carro para um passeio no céu? Este sonho está um passo mais perto agora. Depois de voar e dirigir os protótipos de teste em 2012, PAL-V iniciou o design do Liberty, seu produto comercial. Recentemente, o Liberty passou nos rigorosos testes de admissão rodoviária europeus e agora é permitido nas ruas com uma placa oficial. Isso completou um programa de teste de direção rigoroso e extenso realizado em pistas de teste desde fevereiro de 2020. De ovais de alta velocidade, freios e testes de emissão para testes de poluição sonora, o PAL-V está agora pronto para entrar nas estradas.

Mike Stekelenburg, CTO da PAL-V, explicou como ele experimentou essa jornada. “Com as memórias em mente de voar e dirigir testando nossa prova de conceito, o PAL-V One, eu estava realmente ansioso para testar o Liberty. Há muitos anos que cooperamos com as autoridades rodoviárias para alcançar este marco. A emoção que você sente na equipe é enorme. Foi muito desafiador fazer uma “aeronave dobrada” passar em todos os testes de admissão de estrada”, diz Stekelenburg, que acrescenta: “Para mim, o truque para fazer um carro voador com sucesso é garantir que o projeto esteja em conformidade com os regulamentos aéreos e rodoviários. Sinto a energia e a motivação de nossa equipe para dar duro nos últimos marcos e obter o certificado Liberty de voar também”, conclui.

Como o PAL-V será submetido a testes de resistência nos próximos meses, as pessoas podem testemunhar o PAL-V nas estradas europeias a partir de agora. Será uma virada de cabeça com certeza.

Hans Joore, test-driver do PAL-V, afirma: “Quando liguei o PAL-V pela primeira vez, fiquei realmente arrepiado! Todo o esforço que colocamos nele veio junto naquele momento crucial. Ouvir o veículo ganhar vida foi simplesmente magnífico e dirigir foi ótimo. É muito suave e responsivo à direção e com um peso de apenas 660 kg acelera muito bem. A experiência geral é como um carro esportivo. É uma sensação sensacional”.

Desde 2015, o design do PAL-V Liberty também tem passado pela certificação de aviação com a EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação). A finalização é esperada para 2022. O PAL-V Liberty se beneficia significativamente da experiência de certificação acumulada no programa de teste de vôo anterior com o PAL-V One. Mais de 1200 relatórios de teste precisam ser concluídos antes que as 150 horas finais de teste de vôo possam acontecer. Depois disso, as entregas aos clientes começarão.

O livro de reservas está crescendo além das expectativas. Como 80% dos futuros carflyers PAL-V são novos na aviação, alguns deles começaram o treinamento para uma licença de voo de giroscópio na PAL-V FlyDrive Academy.

O CEO da PAL-V, Robert Dingemanse, acrescentou: “É mais um grande passo em frente para nós, agora que ‘dirigimos’ em frente até os últimos marcos. Paralelamente, organizamos roadshows em toda a Europa para demonstrar o PAL-V aos clientes: Onde devemos nos encontrar?”.

Autonomia

O modelo possui hélices que podem ser recolhidas no teto, processo que leva de 5 a 10 minutos. O veículo funciona à gasolina e, na modalidade carro, acelera de 0 a 100 km/h em menos de 9 segundos, atingindo a velocidade máxima de 160 km/h. No chão, sua autonomia chega a 1.315 quilômetros. Já no ar, o veículo acelera até 180 km/h e possui autonomia de 500 quilômetros, permitindo voos de até 4 horas. Além disso, o PAL-V Liberty pode subir a uma altitude máxima de 3.500.

Preço

Cerca de 30 pessoas já encomendaram o carro, que custa 299 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão).

Fonte: PAL-V

Fotos: PAL-V/Divulgação