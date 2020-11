Cerca de 3,3 mil policiais militares atuarão nas eleições em Sergipe

Representantes do comando da Polícia Militar estiveram reunidos nesta quarta-feira (4), com membros do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe para discutir o esquema de segurança durante a votação para a Eleição 2020, que acontece no dia 15 de novembro. Cerca de 3,3 mil agentes irão trabalhar nas 29 zonas eleitorais do estado.