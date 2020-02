China conclui em 10 dias hospital para tratar vítimas de coronavírus

Os médicos consistem em 950 pessoas de hospitais afiliados à Força de Apoio Logístico Conjunto do Exército de Libertação Popular (PLA) e 450 em universidades médicas do exército, marinha e força aérea do PLA que foram enviadas para Wuhan anteriormente.

O hospital seguiu o modelo do Xiaotangshan, em Pequim. No auge do surto epidêmico de SARS em 2003, o Hospital Xiaotangshan foi construído em sete dias e admitiu um sétimo dos pacientes com SARS no país em dois meses, criando um milagre na história da medicina. O outro dos dois hospitais em construção na cidade é o Hospital Leishenshan.