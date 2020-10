Com o primeiro tempo fulminante, Itabaiana aplica goleada no Potiguar

O Itabaiana saiu na frente do placar aos 10 minutos com um belo gol de Carlos Henrique e passou a dominar a partida. O Potiguar quase empatou aos 26 minutos quando Romeu subiu mais alto que todo mundo, mas cabeceou no travessão. Pouco depois, aos 30, Thiago Santos marcou, mas arbitragem assinalou impedimento do atacante. O Itabaiana continuou pressionando e aos 37 ampliou o placar com mais um golaço. Caetano recebeu passe pelo alto, e dentro da área mandou um míssil para o gol. O Tricolor da Serra foi para o vestiário com a vantagem no placar.

O Itabaiana voltou em alta do intervalo e fez um gol logo no primeiro minuto da segunda etapa. Wilian aproveitou cruzamento de Thiago Santos e mandou forte no alto. Wilian quase ampliou aos 13 minutos, mas Ferreira se esticou todo para evitar o gol. Um minuto depois o goleiro nada pode fazer. Após bate e rebate na área, defesa do Potiguar afastou e Caetano mandou de volta para a área. Thiago Santos errou o domínio e bola sobra para Birungueta encher o pé e fazer o quarto gol tricolor. O domínio do time da casa continuou. Thiago Santos e Hudson foram expulsos aos 31 após discussão. Logo após, Alyson apareceu livre na área e diminuiu a diferença, mas não foi suficiente. Partida terminou 4 a 1 para o Itabaiana.

Com a vitória, o Itabaiana subiu uma posição voltou para o G-4 e tem 10 pontos. O Potiguar passou a ser o quinto do Grupo 4 com nove pontos. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira às 15h30, na Arena das Dunas, em Natal, pela 8ª rodada do Grupo 4.

Att: Brenno Pinheiro

Imagens: Wendell Rezende