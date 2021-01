Confira os detalhes do plano de vacinação contra Covid-19 de Sergipe

O Governo de Sergipe divulgou o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 que, entre outros detalhes sobre o processo de vacinação no estado, definiu a ordem de prioridade da imunização. A estimativa é de que 679.468 sergipanos façam parte dos grupos prioritários.

O Plano apresenta quatro fases distintas. Os trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 60 anos institucionalizados, e indígenas aldeados recebem a vacina numa primeira fase. Na segunda fase, pessoas acima de 60 anos serão o alvo. Pessoas com comorbidades na terceira fase e, por fim, os professores, profissionais das forças de segurança e salvamentos, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional numa quarta fase. Existe ainda a possibilidade de alteração nas fases, considerando o quantitativo disponibilizado de vacinas.

A expectativa do Governo de Sergipe é imunizar pelo menos 95% de cada um dos grupos prioritários contra Covid-19. O documento destaca que o “esquema de vacinação será divulgado assim que for conhecida qual vacina será utilizada, podendo ter esquemas diferentes se mais de uma vacina for disponível”. Na capital, Aracaju, mais de 138 mil pessoas devem ser vacinadas, com base nos grupos prioritários definidos.

Sobre a logística de armazenamento e de distribuição das vacinas, o Plano Estadual afirma que “a rede de frio do Estado possui estrutura organizacional e logística adequada para distribuição de imunobiológicos em todo estado, favorecendo a execução pela esfera municipal”.

O documento ressalta ainda que o Ministério da Saúde sinalizou que fará a aquisição dos insumos a serem utilizados na campanha de vacinação contra a Covid-19, incluindo as seringas e agulhas. No momento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem em estoque de 700 mil seringas específicas para a vacinação contra a doença e em fase de licitação de mais 2 milhões de unidades. O processo licitatório terá a abertura das propostas no próximo dia 26, informa o Plano Estadual.

Mesmo apresentando as principais vacinas candidatas ao procedimento, como a Coronavac – desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac e que possui eficácia de 78% para casos leves da doença e 100% para casos graves e moderados -, o documento afirma não haver ainda uma definição de quais vacinas estarão disponíveis e que tem organizado o seu planejamento baseado nos pilares do Plano Nacional da Imunização contra Covid-19.

Em Sergipe, 122.594 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.574 pessoas perderam suas vidas em decorrência da pandemia.

*Sob orientação do jornalista Will Rodriguez