PODIUMPUBLICIDADE – Conheça agora os destaques Prêmio Pódio Empresarial 2020 de Tobias Barreto

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

PRIMEIRO LUGAR:

SITE DE NOTICIAS DA CIDADE: Informação e credibilidade.

A PODIUM PUBLICIDADE, EMPRESA DA CIDADE DE SERRINHA-BA É RESPONSÁVEL PELO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL. ESTE PRÊMIO RECONHECE AS MELHORES EMPRESAS, COMÉRCIOS E PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE PESQUISA POPULAR QUE FOI REALIZADA EM JANEIRO DE 2020 EM TOBIAS BARRETO-SE. DE ACORDO COM OS ENTREVISTADOS QUE RESPONDERAM CADA UM A UM QUESTIONÁRIO ESCRITO CONTENDO MAIS DE DUZENTOS SEGMENTOS, A EMPRESA DIVULGA OS VENCEDORES DO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL DE TOBIAS BARRETO-SE, SEGUE A LISTA:

ARTIGOS PARA FESTAS, BUFFET E CONFEITARIA: DONA TÊ FESTAS

ADVOGADO DESTAQUE: DR.HERON LIMA

FOTÓGRAFO DESTAQUE: DEMISON VASCONCELOS

COLÉGIO PARTICULAR E INFANTIL: IBV

MELHOR DIRETORA: JOELMA DO IBV

CARRO DE SOM: EDSON LIMA

ABATEDOURO DE AVES: FRIGORÍFICO ESTRELAS

EMBALAGENS E BOMBONIERE: TUCA MAIA

CIRUGIÕES-DENTISTA: DR.JEAN DE ASSIS E THIAGO AUGUSTO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA: ODONTOBIAS

LOJA DE COMÉSTICOS: REPÚBLICA DO CHEIRO

MELHOR STÚDIO DE TATUAGEM: SANDRINHO TATTOO

JORNAL IMPRESSO: JORNAL STYLLO

FRIOS E LATICÍNIOS: LATICÍNIOS CAPITOA

ESTETICISTA: EVELIN FONSECA

CLÍNICO GERAL E MÉDICO DO ANO: DR.ALOÍSIO CARLOS

CORRETOR DE IMÓVEIS E JOVEM EMPRESÁRIO: DJALMIR REIS

CABELEIREIRA: SAMYLLE SANTOS

FONOAUDIOLÓGA: GÉSSICA CALAZANS

CLÍNICA DE OLHOS E ÓTICA DESTAQUE: ÓTICA & JOALHEIRA BOA LUZ

GINECOLOGISTA: DRA.LÍVIA CISNEIROS

OFICINA DE MOTOS E MOTO PEÇAS: CIRCUITO MOTOS

MÓVEIS SOB MEDIDAS: PROJETAR MÓVEIS

MODA PRAIA: STYLLUS FITNESS

VENDA DE COMPUTADORES: SMART TEC

VEREADOR DESTAQUE: MAGNO ARAÚJO

FARMÁCIA: FARMÁCIA RAMOS

FARMACISTA: TÊTO

ARQUITETO DESTAQUE: MARCUS VINICIUS

MODA FEMININA: ALTERNATIVA STORE

ACADEMIA DE GINÁSTICA: MASTER CONNECTION

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: LÍASE

CLÍNICA PARTICULAR E FISIOTERAPIA: NEOCLIN

A PODIUM PUBLICIDADE PARABENIZA A TODOS OS VENCEDORES, E AGRADECE A TODOS OS ENTREVISTADOS.

REALIZAÇÃO: PODIUM PUBLICIDADE

INSTAGRAM: @podiumpesquisaepublicidade

#DEUS NO COMANDO