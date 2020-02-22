#PODIUMPUBLICIDADE – Conheça agora os destaques Prêmio Pódio Empresarial 2020 de Tobias Barreto

Por
Adissandro Pinheiro
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PRIMEIRO LUGAR:

 SITE DE NOTICIAS DA CIDADE: Informação e credibilidade.

A PODIUM PUBLICIDADE, EMPRESA DA CIDADE DE SERRINHA-BA É RESPONSÁVEL PELO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL. ESTE PRÊMIO RECONHECE AS MELHORES EMPRESAS, COMÉRCIOS E PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE PESQUISA POPULAR QUE FOI REALIZADA EM JANEIRO DE 2020 EM TOBIAS BARRETO-SE. DE ACORDO COM OS ENTREVISTADOS QUE RESPONDERAM CADA UM A UM QUESTIONÁRIO ESCRITO CONTENDO MAIS DE DUZENTOS SEGMENTOS, A EMPRESA DIVULGA OS VENCEDORES DO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL DE TOBIAS BARRETO-SE, SEGUE A LISTA:

 

ARTIGOS PARA FESTAS, BUFFET E CONFEITARIA: DONA TÊ FESTAS

 

ADVOGADO DESTAQUE: DR.HERON LIMA

 

 

FOTÓGRAFO DESTAQUE: DEMISON VASCONCELOS

 

COLÉGIO PARTICULAR E INFANTIL: IBV

 

MELHOR DIRETORA: JOELMA DO IBV

 

CARRO DE SOM: EDSON LIMA

 

ABATEDOURO DE AVES: FRIGORÍFICO ESTRELAS

 

EMBALAGENS E BOMBONIERE:  TUCA MAIA

 

CIRUGIÕES-DENTISTA: DR.JEAN DE ASSIS E THIAGO AUGUSTO

 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA: ODONTOBIAS

 

LOJA DE COMÉSTICOS: REPÚBLICA DO CHEIRO

 

MELHOR STÚDIO DE TATUAGEM:  SANDRINHO TATTOO

 

JORNAL IMPRESSO: JORNAL STYLLO

 

FRIOS E LATICÍNIOS: LATICÍNIOS CAPITOA

 

ESTETICISTA: EVELIN FONSECA

 

CLÍNICO GERAL E MÉDICO DO ANO: DR.ALOÍSIO CARLOS

 

CORRETOR DE IMÓVEIS E JOVEM EMPRESÁRIO: DJALMIR REIS

 

CABELEIREIRA: SAMYLLE SANTOS

 

FONOAUDIOLÓGA:  GÉSSICA CALAZANS

 

CLÍNICA DE OLHOS E ÓTICA DESTAQUE: ÓTICA & JOALHEIRA BOA LUZ

 

GINECOLOGISTA: DRA.LÍVIA CISNEIROS

 

OFICINA DE MOTOS E MOTO PEÇAS: CIRCUITO MOTOS

 

MÓVEIS SOB MEDIDAS: PROJETAR MÓVEIS

 

MODA PRAIA: STYLLUS FITNESS

 

VENDA DE COMPUTADORES: SMART TEC

 

VEREADOR DESTAQUE:  MAGNO ARAÚJO

 

                                       FARMÁCIA: FARMÁCIA RAMOS

 

                                               FARMACISTA: TÊTO

 

ARQUITETO DESTAQUE: MARCUS VINICIUS

 

MODA FEMININA: ALTERNATIVA STORE

 

ACADEMIA DE GINÁSTICA: MASTER CONNECTION

 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: LÍASE

CLÍNICA PARTICULAR E FISIOTERAPIA: NEOCLIN

 

A PODIUM PUBLICIDADE PARABENIZA A TODOS OS VENCEDORES, E AGRADECE A TODOS OS ENTREVISTADOS.

 

 

REALIZAÇÃO: PODIUM PUBLICIDADE

INSTAGRAM: @podiumpesquisaepublicidade

#DEUS NO COMANDO

 

 

 

 

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