PODIUMPUBLICIDADE – Conheça agora os destaques Prêmio Pódio Empresarial 2020 de Tobias Barreto

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A PODIUM PUBLICIDADE, EMPRESA DA CIDADE DE SERRINHA-BA É RESPONSÁVEL PELO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL. ESTE PRÊMIO RECONHECE AS MELHORES EMPRESAS, COMÉRCIOS E PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE PESQUISA POPULAR QUE FOI REALIZADA EM JANEIRO DE 2020 EM TOBIAS BARRETO-SE. DE ACORDO COM OS ENTREVISTADOS QUE RESPONDERAM CADA UM A UM QUESTIONÁRIO ESCRITO CONTENDO MAIS DE DUZENTOS SEGMENTOS, A EMPRESA DIVULGA OS VENCEDORES DO PRÊMIO PÓDIO EMPRESARIAL DE TOBIAS BARRETO-SE, SEGUE A LISTA:
ARTIGOS PARA FESTAS, BUFFET E CONFEITARIA: DONA TÊ FESTAS
ADVOGADO DESTAQUE: DR.HERON LIMA
FOTÓGRAFO DESTAQUE: DEMISON VASCONCELOS
COLÉGIO PARTICULAR E INFANTIL: IBV
MELHOR DIRETORA: JOELMA DO IBV
CARRO DE SOM: EDSON LIMA
ABATEDOURO DE AVES: FRIGORÍFICO ESTRELAS
EMBALAGENS E BOMBONIERE: TUCA MAIA
CIRUGIÕES-DENTISTA: DR.JEAN DE ASSIS E THIAGO AUGUSTO
CLÍNICA ODONTOLÓGICA: ODONTOBIAS
LOJA DE COMÉSTICOS: REPÚBLICA DO CHEIRO
MELHOR STÚDIO DE TATUAGEM: SANDRINHO TATTOO
JORNAL IMPRESSO: JORNAL STYLLO
FRIOS E LATICÍNIOS: LATICÍNIOS CAPITOA
ESTETICISTA: EVELIN FONSECA
CLÍNICO GERAL E MÉDICO DO ANO: DR.ALOÍSIO CARLOS
CORRETOR DE IMÓVEIS E JOVEM EMPRESÁRIO: DJALMIR REIS
CABELEIREIRA: SAMYLLE SANTOS
FONOAUDIOLÓGA: GÉSSICA CALAZANS
CLÍNICA DE OLHOS E ÓTICA DESTAQUE: ÓTICA & JOALHEIRA BOA LUZ
GINECOLOGISTA: DRA.LÍVIA CISNEIROS
OFICINA DE MOTOS E MOTO PEÇAS: CIRCUITO MOTOS
MÓVEIS SOB MEDIDAS: PROJETAR MÓVEIS
MODA PRAIA: STYLLUS FITNESS
VENDA DE COMPUTADORES: SMART TEC
VEREADOR DESTAQUE: MAGNO ARAÚJO
FARMÁCIA: FARMÁCIA RAMOS
FARMACISTA: TÊTO
ARQUITETO DESTAQUE: MARCUS VINICIUS
MODA FEMININA: ALTERNATIVA STORE
ACADEMIA DE GINÁSTICA: MASTER CONNECTION
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: LÍASE
CLÍNICA PARTICULAR E FISIOTERAPIA: NEOCLIN
A PODIUM PUBLICIDADE PARABENIZA A TODOS OS VENCEDORES, E AGRADECE A TODOS OS ENTREVISTADOS.
REALIZAÇÃO: PODIUM PUBLICIDADE
INSTAGRAM: @podiumpesquisaepublicidade
#DEUS NO COMANDO