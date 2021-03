COVID 19 EM TOBIAS BARRETO: Ministério Público cobra explicações e exige providências.

O Ministério Público, através do promotor de justiça, Dr Paulo José preocupado com o aumento dos casos da COVID 19 em Tobias Barreto e a consequente lotação da UPA – unidade de pronto atendimento local indica o colapso da rede de atendimento com todas as enfermarias e leitos específicos ocupados, oficiou a Unidade local e o Estado para as devidas providências.

Segundo, Dr Paulo José, a situação é gravíssima e é imperiosa medidas preventivas para ampliação da rede e monitoramento para possível regulação em UTI.

Registra-se que desde o início da pandemia o Ministério Público vem determinado em coibir aglomeração, orientar à população e fortalecer a rede hospitalar, inclusive com ações contra o Estado. Esperamos que não tenhamos mais mortes por falta de assistência médica adequada, finaliza, Dr Paulo José.

Direto da redação