COVID-19. FESTEJOS DE FINAL DE ANO. MINISTÉRIO PÚBLICO EXIGE FISCALIZAÇÃO.

O governador do Estado, através do comitê técnico-científico, publicou resolução 07/2020, de 15.12.20 permitindo alguns eventos no final do ano desde que tenham Projeto e aprovação pela secretária de saúde .

O Ministro Público, através do promotor de justiça, Dr Paulo José, recomendou ao Município e ao comando da Polícia Militar que adotem às providências para inibir os eventos irregulares, bem como comunique à promotoria ditas providências.

Segundo, Dr Paulo José, à situação em Sergipe é gravíssima por isso é necessário precaução e cautela na liberação de eventos até porque à própria resolução exige aprovação de projetos pela secretaria de saúde. A saúde pública e a prevenção continua prioridade do Ministério Público, finaliza Dr Paulo José.

