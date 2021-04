Covid-19: SE recebe nova remessa com mais de 40 mil doses de vacina

O Estado de Sergipe recebeu nesta sexta-feira, 9, 40.750 doses de vacina contra a covid-19. A carga de imunizantes enviada pelo Ministério de Saúde contém 22.750 doses da Covishield/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 18.000 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Os imunizantes ficam armazenados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) até que seja iniciada a distribuição entre os 75 municípios de Sergipe. As doses serão utilizadas na vacinação de idosos, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia, além de autistas e pessoas com Síndrome de Down com idade a partir de 18 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na noite da última quinta-feira, 8, o Governo do Estado já distribuiu o total de 238.606 doses da primeira remessa aos municípios. Destas, foram aplicadas 228.227. Referente à segunda dose, foram distribuídas 139.420, sendo aplicadas 60.518 doses.

Com informações da SES