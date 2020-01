CULTURA: Artista tobiense trará peça de teatro para Tobias Barreto

Henrique Meneses é um filho da terra que foi estudar Teatro na Escola de Atores Wolf Maya em São Paulo, mas sua paixão pela arte começou aqui na cidade, quando ainda era aluno da Escola Municipal Iraildes Padilha, onde começou a fazer teatro e escrever poesias.

Após a perca da mãe, aos 15 anos, Henrique foi se profissionalizar como ator e escreveu uma peça que transforma em arte a saudade da mãe.

A peça se chama CARTA PARA UMA MÃE QUE SE FOI e conta a história de um filho que ao retornar à sua antiga a casa se depara com lembranças do passado, a sua paixão por vestidos de noiva, a saudade da mãe e o dia que deixou de brincar por conta do preconceito e do machismo.

A estreia é dia 28 de Janeiro, terça-feira|20h30 no Auditório Paroquial de Tobias Barreto/SE.

A entrada é GRATUITA. Sujeito a lotação.