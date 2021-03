CULTURA: Parceria com o Ministério Público vai acelerar a Cultura Local

A Prefeitura de Tobias Barreto celebrou nesta quarta-feira, 03, a assinatura de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, Juventude e Turismo e o Ministério Público de Sergipe (MPSE). Como fruto da colaboração, doações serão destinadas para o projeto Transformando Tobias na Cidade de Tobias Barreto de Menezes.

“Assinamos uma parceria muito importante porque legitima a nossa iniciativa frente à sociedade, com lisura e transparência. É importante ter o Ministério Público valorizando a cultura do nosso município e a finalidade é promover o projeto Transformando Tobias na Cidade de Tobias Barreto de Menezes”, explica o secretário Nilsinho Bispo.

Doações de materiais, essenciais para o trabalho dos artistas plásticos, serão enviadas de acordo com a necessidade do projeto. Além do secretário, estiveram na assinatura do termo o prefeito Dilson de Agripino, o vice-prefeito César Prado e o promotor de justiça, Dr. Paulo José.

“O MPSE tem, como uma de suas funções, a proteção da cultura e do paisagismo, motivo pelo qual o projeto foi apresentado. Obviamente, dentro das possibilidades institucionais, vamos apoiar para que a cidade tenha mais valorização na cultura, promovendo o maior marco, a figura do jurista Tobias Barreto de Menezes” afirma o promotor.

Secom Tobias Barreto