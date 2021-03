CULTURA: Projeto convoca artistas para fazer arte em bancos de praças

A prefeitura de Tobias Barreto, através da Secretaria de Cultura, está convocando artistas e artesãos locais para fazerem pinturas em bancos de praças.

“Além de valorizar nossos expoentes culturais acabamos com a ditadura de cor partidária. Estamos otimistas e esperançosos com as perspectivas da cultura para o nosso município”, disse ao Portal Tobiense o novo Secretário de Cultura de Tobias Barreto, Josenilson Bispo.

Segundo o secretário, isso é apenas o começo de uma nova jornada que vai acelerar a Cultura local. Personalidades como Dulce do Doce, Dr Aderbal, Zé Menezes, Azarias Barreto, Epifânio Dória, Gelza do Doce e Maria Mulata estão na lista dos homenageados.

O projeto “Transformando Tobias na cidade de Tobias Barreto de Menezes”, é movimento de Arte Expressa. Além de pinturas, os bancos ganharão uma cobertura especial contra pichações, que também protegerá as obras contra a ação do tempo. Mais informações estão disponíveis na Secretaria de Cultura da cidade. Há quem diga que uma forma de arte só é bem-sucedida quando consegue ultrapassar os limites dos museus. Em Tobias Barreto, isso será colocado à prova: áreas de lazer estão prestes a ganhar um viés cultural.

Por Aderyane Pinheiro