Deputada participa da solenidade de abertura da Jornada Pedagógica 2020

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

A deputada estadual Diná Almeida e o prefeito de Tobias Barreto Diógenes Almeida, participaram ontem da solenidade de abertura da Jornada Pedagógica 2020.

A Jornada Pedagógica tem como tema: “Escola e Família: Juntos conduzindo o processo de ensino-aprendizagem”!

Ao lado do Prefeito Diógenes Almeida, a deputada assistiu a apresentações culturais e também a interessantíssima palestra do Professor Dr. Alvaci Resende!

As jornadas pedagógicas são fundamentais para o desenvolvimento da educação. São nelas que professores e colaboradores se unem para refletir sobre as ações que foram implantadas anteriormente e planejar o que será feito no ano letivo! A educação é uma importante ferramenta de transformação social e prioridade em meu mandato!