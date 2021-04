Detento da Penitenciária de Itamaracá atinge nota 900 na redação do Enem 2020

Um detento da Penitenciaria Agroindustrial São João (PAISJ), em Itamaracá, atingiu nota 900 na prova de redação do Enem 2020. Ironildo Rodrigues de Melo, 42 anos, do regime semiaberto, está preso há sete anos, e obteve a maior média no exame.

O tema proposto foi “A Falta de Empatia nas Relações Sociais no Brasil”. Ironildo quer cursar Matemática ou Ciências da Computação. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), houve uma evolução na nota de redação do primeiro lugar, de 700 em 2019 para a atual 900.

O detento contou que se inscreveu em 2014, mas foi preso, o que o desestimulou a participar. “A prisão me deixou muito triste e não tive ânimo para estudar e assim passei uns três anos da minha vida. De 2018 para cá estudo todo dia, o dia todo. Minha mãe comprava os livros na feira por R$ 2.00 ou R$ 5.00 e trazia para a penitenciária”, detalhou Ironildo, que é solteiro e pai de um filho adolescente.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio de Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), foram no total de 1.273 pessoas privadas de Liberdade (PPLs) inscritas no Enem 2020.

“Trabalho e educação são os pilares da ressocialização, esta é mais uma etapa importantíssima no processo de recuperação das pessoas privadas de liberdade”, afirmou o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico.

Segundo a Seres, inscreveram-se detentos 24 prisões pernambucanas, sendo 23 unidades prisionais e uma cadeia pública. De acordo com a secretaria, houve um aumento nas inscrições, de 1.162, em 2019, para 1.273 no Enem 2020.

O segundo e terceiro lugares ficaram com Gilvanildo Barros da Silva, da Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão, e Josenilson Leite de Oliveira Júnior, da Penitenciária de Tacaimbó, no Agreste. Os dois obtiveram nota 800 e 680 respectivamente.