DIAS TOFFOLI RECEBE GRUPO DE PROMOTORES E É PRESENTEADO COM OBRAS E UM DVD SOBRE O ILUSTRE TOBIAS BARRETO

Em visita ao estado de Sergipe, O Ministro Dias Toffoli, recebeu nesta segunda-feira, 13 de janeiro, em uma audiência, um grupo de promotores de justiça da Associação Sergipans dos Membros do Ministério Público.

O Ministro, foi presenteado com obras exclusivas sobre o ilustre sergipano Tobias Barreto de Menezes além de um dvd com todo conteúdo histórico e jurídico. A solenidade foi realizada no TRT da 20a. Região.

A visita a Sergipe faz parte da agenda do ministro que percorrerá todas as capitais do país no intuito de promover o diálogo com os operadores do direito e ampliar a integração do poder Judiciário. Sergipe é a sexta capital do Nordeste a recebê-lo.

Vale lembrar, que em 2019, o Tribunal de Justiça de Sergipe foi escolhido como melhor do país pelos dados estatísticos de produtividade, eficiência e celeridade.