Diego Alves brilha nos pênaltis e Flamengo conquista o bicampeonato da Supercopa do Brasil

Em um jogo espetacular no Mané Garrincha, o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras, na disputa de pênaltis e faturou o bicampeonato da Supercopa do Brasil. No tempo normal, o vencedor do Campeonato Brasileiro empatou com o ganhador da Copa do Brasil por 2 a 2. Nas penalidades, Diego Alves defendeu três cobranças e o rubro-negro garantiu o primeiro título da temporada 2021.

O jogo começou frenético em Brasília com o Palmeiras mais atento e aproveitando as falhas defensivas do Flamengo. Logo no primeiro minuto, Diego Alves chutou mal e o time paulista recuperou a posse com Felipe Melo. O volante tocou de cabeça e achou Raphael Veiga, que recebeu em boas condições e deu um drible desconcertante em Willian Arão para depois tocar na saída de Diego Alves e colocar o alviverde em vantagem no Mané Garrincha.

O Flamengo demorou para se encontrar a partida, mas depois dos 15 minutos iniciais passou a equilibrar as ações ofensivas e chegou ao empate aos 22 minutos. Filipe Luís construiu grande jogada pela esquerda, limpou a marcação e finalizou na trave. No rebote, a bola sobrou para Gabigol, que só teve o trabalho de tocar para o gol vazio. Seis minutos mais tarde, Wesley encontrou Breno Lopes livre nas costas da defesa rubro-negra. O atacante driblou Diego Alves e chutou cruzado. Diego Ribas foi fundamental e conseguiu se recuperar para salvar aquele que seria o segundo do Palmeiras no jogo.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira, que foi expulso ainda no primeiro tempo, por reclamação, chegou a criar outras oportunidades, mas Diego Alves demonstrou sua importância para o time do Flamengo e conseguiu fazer boas defesas na reta final do primeiro tempo. Apesar da pressão palmeirense, foi o Mais Querido que conseguiu balançar as redes. Bruno Henrique serviu Arrascaeta, que teve bastante liberdade para tirar a marcação da jogada e bater no contrapé de Weverton, que nada pôde fazer para evitar a virada rubro-negra.

Na segunda etapa, o Palmeiras demonstrou muita agressividade para conseguir o empate e chegou ao seu segundo gol no jogo aos 28 minutos de jogo. Rodrigo Caio puxou a camisa de Rony na grande área. O árbitro apontou a marca da cal sem duvidar. Raphael Veiga cobrou com muita força, sem chance alguma para Diego Alves, e empatou o jogo em Brasília. As duas equipes tentaram encontrar o gol da vitória, mas tanto Weverton, quanto Diego Alves, estavam em um excelente dia e garantiram que a Supercopa do Brasil fosse decidida nas penalidades.

Na disputa de pênaltis, Diego Alves brilhou intensamente defendendo três cobranças e o Flamengo superou o Palmeiras por 6 a 5 e garantiu o bicampeonato da Supercopa do Brasil.

POR REDAÇÃO TUPI