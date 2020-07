DIÓGENES ALMEIDA LIDERA PESQUISA EM TOBIAS BARRETO

Tweet no Twitter

Pesquisa realizada pelo Instituto França em Tobias Barreto mostra com exclusividade a opinião pública sobre as eleições municipais. Foram ouvidos 488 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho 2020.

A pesquisa considerou o perfil dos entrevistados avaliando o sexo, faixa etária, escolaridade e renda. A margem de erro é de 4% e o índice de confiabilidade de 95%.

Foram apresentados sete nomes para os eleitores. Na disputa, o prefeito Diógenes Almeida, atual gestor do município, alcançou uma considerável liderança, com 45,9% das intenções de voto. O ex-prefeito e atual deputado estadual Dilson de Agripino, ficou na segunda colocação com 25,6% das citações. Magno Araújo obteve 3,9% das intenções; Cezar Prado, 3,1%; Gal de Filó, 2,1%; Antônio Nery, 0,8%; Beta, 0,6%.

Nenhum/branco e nulo somaram 7,6%; não sabem/indecisos: 10,4%. A pesquisa está registrada no TRE com o número SE-08406/2020.

CONFIRA OS NÚMEROS:

– Diógenes Almeida: 45,9%.

– Dilson de Agripino: 25,6%.

– Magno Araújo: 3,9%.

– Cezar Prado: 3,1%.

– Gal de Filó: 2,1%.

– Antônio Nery: 0,8%.

– Beta: 0,6%.

– Nenhum/branco/nulo: 7,6%.

– Não sabem/indecisos: 10,4%.