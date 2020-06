No MINISTÉRIO Público há quase 20 anos e com passagem como promotor de justiça titular em várias cidades, inclusive recentemente recusando uma vaga para atuar na capital sergipana, Dr Paulo José, completa 4 anos na defesa da sociedade Tobiense.

Dr. Paulo José, também é professor universitário e exerceu diversos cargos na Administração superior do Ministério Público sergipano além de atuar na Corregedoria Nacional do MP como promotor corregedor colaborador fazendo inspeções em vários estados e também membro da Diretoria da Associação dos promotores.

Entre as diversas áreas de atuação, o promotor de justiça, Dr Paulo José, destaca-se a defesa da saúde, educação, a melhoria do fornecimento de água, interlocução para a realização do concurso público, infância e juventude, reforma da estrada e ainda no combate à criminalidade, inclusive com atuação em uma dezena de juris nesse período, entre outras atividades.

Registra-se ainda a atuação firme e dinâmica nos últimos dois pleitos eleitorais como promotor eleitoral além de interlocução e apoio a várias instituições sociais.

Nesse período, o promotor também criou um programa de interesse público para tirar dúvidas da população em uma conceituada rádio local com entrevistas marcantes a exemplo do debate amistoso entre os deputados da cidade.

Segundo Dr Paulo José, Tobias Barreto o abraçou com muito carinho motivo pelo qual tenta retribuir esse afeto da sociedade e por isso não pensa em sair de Tobias Barreto.

Direto da redação

Fonte: Ministério Publico de Tobias Barreto