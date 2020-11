Dragão vence Cuiabá e mantém sonho de permanência na Série B vivo

Hoje a equipe do Cuiabá perdeu minutos antes da bola rolar dois jogadores por covid-19. Elton e Yago testaram positivo para a doença e viraram desfalque. Em campo, o time do Mato Grosso não conseguiu exibir o mesmo futebol que o fez chegar nas quartas de final da Copa do Brasil e liderar a Série B. O time foi dominado pelo Confiança, que perdeu boas oportunidades de sair do primeiro tempo em vantagem.

Aos sete minutos, Guilherme Castilho aproveitou de uma falha de Luiz Gustavo, recuperou a bola para o Confiança e chutou. João Carlos fez um milagre para evitar o gol. Mais tarde, o goleiro contou com a sorte ao ver a bola de Rafael Vila, na cara do gol, após tentativa de Renan Gorne, ir caprichosamente para fora.

Ao Cuiabá restou se defender. Sem criatividade, o time do Mato Grosso não encontrou espaço e pouco fez para ameaçar o adversário. E continuou assim no segundo tempo, mas aí acabou sendo castigado. Logo aos dez, Serginho deu assistência primorosa para Reis, que só tirou do goleiro para abrir o placar.

O gol acabou de vez com o ímpeto do Cuiabá, que aceitou a marcação do adversário e acabou virando presa fácil. A vitória do time sergipano era questão de tempo e acabou se confirmando aos 39 minutos. Reis colocou a bola na cabeça de Bruno Paraíba, que cabeceou com estilo para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada, o Confiança enfrenta o Cruzeiro na sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 22h30, o Cuiabá recebe o Avaí na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Por: Brenno Pinheiro