É campeão! Flamengo perde para o São Paulo, mas é octacampeão Brasileiro

Rubro-negro foi derrotado por 2 a 1, porém conquistou o título devido ao empate do Inter contra o Corinthians

É campeão! O Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1, nesta quinta-feira (25/02), no Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Luciano e Pablo, já o do time carioca por Bruno Henrique. A derrota, entretanto, não mudou nada. Isso porque, ao mesmo tempo, em um jogo emocionante, o Internacional empatou com o Corinthians sem gols no Beira-Rio. Com o resultado, o rubro-negro terminou em primeiro lugar no Brasileirão, com 71 pontos, e se sagrou octacampeão do Brasileirão, sendo, inclusive, bicampeão seguido.

O primeiro tempo foi truncado. O Flamengo ficou com a bola, o São Paulo se defendeu e o rubro-negro teve muitas dificuldades de criar. As principais oportunidades foram em bolas jogadas na área. Aos 6, Arrascaeta cruzou, a bola sobrou para Gabigol, que perdeu grande chance. A outra chegada do time carioca foi aos 40. Filipe Luís cruzou escanteio, Bruno Henrique resvalou de cabeça, Gabigol se esticou, mas chutou por cima. Quando parecia que a partida ia para o intervalo sem gol, Éverton Ribeiro fez uma falta na entrada da área. Luciano bateu no canto do Hugo e abriu o placar, aos 49.

O Flamengo começou o segundo tempo com tudo. Com 1 minuto, Filipe Luís cruzou na área e Gabigol deu bicicleta e a bola foi por cima. Então, aos 5, Arrascaeta cruzou escanteio na segunda trave, Gustavo Henrique cabeceou para o meio e Bruno Henrique desviou de cabeça para o fundo das redes, empatando o jogo. Porém, quando parecia que seria o momento da reação rubro-negra, Hugo Souza deu um chute errado para frente, no peito de Daniel Alves, que deu uma enfiada de bola na medida para Pablo tocar na saída do goleiro e desempatar, aos 12.

Depois do gol sofrido, o Flamengo se desestabilizou. Time não conseguia furar a retranca do São Paulo e tinha muita dificuldade de criar. Aos 22, Bruno Henrique teve uma boa chance de cabeça, mas jogou para fora. O time não conseguiu criar e terminou 2 a 1 São Paulo.

POR BRUNO ALMEIDA