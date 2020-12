ECONOMIA: Cesta básica de Aracaju registra alta de 2% em novembro

Entre as capitais analisadas, Aracaju ficou com o custo mais baixo, seguida de João Pessoa (R$ 454,85) e Natal (R$ 455,43).

De acordo com os dados analisados pela equipe do Boletim Econômico de Sergipe, de janeiro a novembro, o custo da cesta em Aracaju acumulou alta de 28,2% em relação a 2019.

O produto com maior alta foi o óleo de soja, com aumento de 12,9%, conferindo destaque nacional para Aracaju como capital com a terceira maior elevação nesse item.