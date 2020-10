ELEIÇÕES 2020 Com autoestima alta, povo de Tobias aprova com quase 70% o modo de Diógenes administrar

A última pesquisa do Instituto Alvo dos dias 23 e 24 de setembro de 2020, feita sobre a sucessão do município de Tobias Barreto, no extremo sul de Sergipe, com entrevistas a 400 cidadãos distribuídos em todas as localidades do município, dois dados muito importantes vieram a público e pedem para ser revelados.

Um, é o que trata da autoestima do povo tobiense em relação à cidade e a viver nela; o outro, é o que conceitua a gestão que o município recebe da parte do prefeito Diógenes Almeida, MDB. As duas medidas apresentam índices muito altos e dialogam muito bem entre si.

O que está expressamente dito em ambas é que o tobiense ama viver Tobias Barreto e que aprova com números generosos a maneira como esta cidade é administrada pelo seu atual gestor. Certamente, uma coisa interfere na outra.

Veja isso: 85,50% dos entrevistados do Instituto Alvo disseram que sentem orgulho de viver em Tobias Barreto e apenas 10,75% afirmaram não sentir esse orgulho. Outros 3,75% não souberam se posicionar frente a essa questão.

Esse orgulho leva quase 70% dos tobienses a terem a administração de Diógenes Barreto em excelente conceito de qualidade. São 69,25 % de aprovação entre boa – 50% – e ótima – 19,25%.

Apenas 7% consideraram a gestão de Diógenes péssima, 10,25% ruim e 12,25%, regular. Os que não souberam responder foram 1,25%.

Nesta simbiose entre autoestima pessoal e a aprovação da condução pública da cidade, 63,75% disseram que aprovam o modo como Diógenes Almeida toca a cidade, contra 25,25% que reprovam e 11% que não souberam responder.

Uma percentagem de 62% dos entrevistados do Alvo disseram que Tobias Barreto melhorou depois de Diógenes Almeida. Mas 11,5% disseram que piorou e 24,5% afirmaram que a cidade continua a mesma coisa, com 2% que não tiveram nenhum opinião.

Eleito prefeito em 2016, esta é a segunda vez que Diógenes Almeida administra Tobias Barreto – ele já foi deputado estadual. E, assim como a expressa maioria dos tobienses aprova o modo de ele administrar, o próprio Diógenes não esconde de ninguém que também gosta de fazer o que faz, naquele seu jeito entre nervoso e perfeccionista, mas sempre dado e presente. Jamais omisso.

Tanto é que ele está batendo às portas dos tobienses para pedir uma chance de estender sua ação de gestor por mais quatro anos. Ou seja: está candidato à reeleição. E esta mesma pesquisa do Instituto Alvo dos dias 23 e 24 de setembro deu indicativos precisos e seguros de que ele tem chances.

Nada menos do que 48% das intenções dos tobienses disseram ter a intenção de votar numa continuidade dele e apenas 22,5% manifestaram interesse de ir com o candidato Dilson de Agripino, Cidadania – identicamente duas vezes e exercedo un mandato de deputado estadual. Esses índices na modalidade espontânea, porque na estimulada, Diógenes teria 50,50% das intenções de votos, e Dilson, 31,25%. A pesquisa foi contratada pelo próprio Instituto Alvo e teve registro de número SE-07164/2020 no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

