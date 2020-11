ELEIÇÕES 2020: PAZ NA ELEIÇÃO E VOTO SEM FAKE NEWS.

O Ministério Público Eleitoral de Tobias Barreto, 23a zona eleitoral quem desde o início da semana tem à frente o promotor de justiça, Dr Paulo José, vem trabalhando incessantemente para a isonomia, à tranquilidade da população, combate à fake news, controle da pandenia e a PAZ entre os Tobienses.

De acordo com o promotor eleitoral, Dr Paulo José, o Ministério Público e a Justiça eleitoral estão atentos à eventuais irregularidades as quais estão sendo combatidas rapidamente.

Por outro lado, segundo o promotor, campanhas destinadas ao combate da fake news já estão sendo veiculadas nas mídias locais à exemplo da campanha da CONAMP (associação Nacional do Ministério Público) .



Da mesma forma à preocupação com o controle da pandemia em que o Ministério Público com a chancela da Justiça proibiu todas os atos com grande aglomeração e perturbação social à exemplo das carreatas. Medida aplaudida pela imensa maioria da população .

Finaliza, Dr Paulo José, apelando aos líderes políticos e eleitores que respeitem à opinião diversa e mantenham as torcidas e disputas no campo civilizado sem agressões de nenhuma natureza. Eleição é a maior festa da democracia e merece ser respeitada , nunca ultrajada, complementa , Dr Paulo José.

