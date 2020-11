Em casa Itabaiana vence e confirma a classificação antecipada para o mata-mata da Série D

Ontem o Itabaiana fez uma boa partida no primeiro tempo começou melhor chegando mais ao ataque. Reflexo disso foi o gol de Thiago Santos logo aos nove minutos. Centroavante tricolor aproveitou levantamento de Alex Sandre e testou para o fundo das redes. Minutos depois o goleiro Jeferson evitou o segundo do time da casa ao defender chute de Birungueta à queima roupa. O Itabaiana diminuiu o ritmo, mas continuava pressionando, porém sem muito sucesso.

Com isso na segunda etapa o Central voltou melhor no segundo tempo. Andrezon evitou o empate após defender ótima cobrança de falta de Gustavo Henrique aos seis minutos. A entrada de Robinho também deu mais velocidade e qualidade no um contra um da equipe visitante. Aos 27 ele quase fez o dele ao aproveitar rebote dentro da área. Enquanto isso, o Tremendão da Serra desperdiçava inúmeras oportunidades de contra-ataque ao errar vários passes. O Central aumentou a pressão e conseguiu o empate aos 40, em cobrança de pênalti de Soares. O 1 a 1 incendiou a partida, porém o Itabaiana conseguiu tirar a igualdade do placar minutos depois. Jacobina pegou rebote na entrada da área, dominou no peito e bateu de esquerda, garantindo a virada tricolor aos 46. Depois foi muita cera e bola para longe.

O Itabaiana foi aos 23 pontos, mas perdeu a vice-liderança para o ABC, que goleou o Jaciobá. O Tricolor da Serra é o segundo colocado do Grupo 4. Já o Central mantém os 18 pontos e a quinta colocação na tabela, os jogos da última rodada do grupo acontecem no mesmo dia e horário. Na próxima sexta-feira às 15h. O Itabaiana visita o ABC, no Frasqueirão.

Por: Brenno Pinheiro