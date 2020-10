Em jogo apático no estádio Titão, Freipaulistano e Central não saem do 0x0

Criatividade ofensiva não foi o forte em Freipaulistano e Central. No primeiro tempo, o alvinegro teve mais posse, mas o Touro conseguiu pressionar. Mesmo assim, a melhor chance da partida foi dos caruaruenses. Leandro Costa perdeu um pênalti aos 47 minutos, com defesa de Igor. No rebote, o goleiro do Frei pegou de novo. Na segunda etapa, o jogo seguiu morno. A Patativa quase não finalizou e o Freipaulistano se jogou no ataque na reta final. Evandro, lateral do Central, foi expulso após receber o segundo amarelo. O resultado deixou os dois times fora do G4.

Freipaulistano e Central seguem fora da zona de classificação do grupo 4. A equipe sergipana está na sexta posição, com seis. O Touro volta a jogar domingo, contra o ABC, no Fraqueirão. Já o alvinegro, é o sétimo com os mesmos seis pontos. O Central joga domingo, contra o Coruripe, no Lacerdão.

Vale ressaltar que o Central não conhece outro resultado que não seja o empate na Série D. A equipe tem seis pontos em seis jogos e não dá sinais que está perto de vencer a primeira. Já é o time com mais empates na Série D.

Por: Brenno Pinheiro