Em jogo com muita confusão no final, Itabaiana e Freipaulistano ficam no empate

Na tarde deste Domingo (11 de outubro) Itabaiana e Freipaulistano fizeram um duelo sergipano pela quinta rodada da Série D no estádio Etelvino Mendonça, Ila abriu o placar para o Itabaiana no início do primeiro tempo e o carrasco dos times sergipanos Luan empatou o duelo.

O Itabaiana chegou aos 7 pontos no Grupo 4 e assumiu a quarta colocação. Já o Freipaulistano tem 5 pontos e segue na sexta colocação, lembrando que os quatro primeiros de cada grupo na Série D passa a próxima fase de caráter eliminatório.

Os times sergipanos voltam a campo na próxima quarta. Às 16h, Freipaulistano recebe o Central de Pernambuco em casa. Às 20:30, o Itabaiana enfrenta o Vitória da Conquista da Bahia, fora de casa.

Por: Brenno Pinheiro