Em jogo de cinco gols, Flamengo supera o Athletico e avança na Copa do Brasil

Com dois de Pedro, rubro-negro carioca derrotou a equipe paranaense por 3 a 2 no Maracanã

POR MATHEUS EMANUEL O Flamengo não jogou seu melhor futebol, mas conseguiu vencer o Athletico por 3 a 2, no Maracanã e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Pedro marcou duas vezes. Michael fez o terceiro do Flamengo no jogo. Erick e Bissoli marcaram os gols do time paranaense. Apesar do Athletico vir desfalcado para o Rio de Janeiro, a defesa do Mais Querido voltou a mostrar deficiências. Por outro lado, o ataque flamenguista mostrou boa produção e garantiu a vitória para o rubro-negro carioca. O jogo começou morno no Maracanã. O Flamengo tinha a posse de bola, mas não conseguia produzir jogadas de perigo, enquanto o Athletico buscava neutralizar as forças ofensivas do time carioca. Esse roteiro só foi mudado a partir dos 20 minutos. Na primeira vez em que o Flamengo colocou mais intensidade no jogo, Arão acertou bom lançamento para Matheuzinho. O lateral acionou Pedro, que venceu a dividida com Thiago Heleno e bateu com a perna esquerda com categoria para abrir o placar no Maracanã.

O Athletico chegou ao ataque com Carlos Eduardo minutos depois e após contato com Léo Pereira na grande área, o árbitro marcou a penalidade. No entanto, o V.A.R foi acionado e o pênalti foi anulado, já que o zagueiro tocou apenas na bola. O lado direito do ataque do Flamengo voltou a ser efetivo aos 33 minutos. Everton Ribeiro observou a ultrapassagem de Matheuzinho e deu ótima bola para o jovem lateral, que mais uma vez serviu Pedro, que sem marcação, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. O Flamengo poderia ter ido com essa gigantesca vantagem para o segundo tempo, mas a saída de bola voltou a atormentar o time de Domènec Torrent. Após desarme de Matheuzinho, Willian Arão errou o passe na intermediária. Erick dominou e teve a tranquilidade suficiente para finalizar com categoria sem chance alguma para Hugo Souza.

No início do segundo tempo, Pedro teve a oportunidade de marcar o seu terceiro gol no jogo. Willian Arão deu um ótimo passe e deixou o centroavante rubro-negro em excelentes condições para marcar, mas Santos fechou o ângulo e conseguiu fazer a defesa. Vale destacar que Bruno Henrique estava livre e poderia ter recebido o passe. Nos minutos seguintes, o Athletico se lançou ao ataque e conseguiu ameaçar a defesa do Flamengo em duas oportunidades. Na primeira, Thiago Heleno cabeceou com perigo e obrigou Hugo a fazer uma boa defesa. Aos 22, foi a vez de Carlos Eduardo parar no goleiro flamenguista.

Após boa jogada envolvendo Everton Ribeiro e Isla, Thiago Maia fez um golaço no Maracanã batendo de média distância, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e apontou a posição de impedimento no início da jogada. Com o decorrer do segundo tempo, Lincoln e Michael entraram no jogo e participaram diretamente no terceiro gol do Flamengo. O centroavante acionou Bruno Henrique, que bateu no cantinho e obrigou Santos a espalmar. Michael estava bem posicionado para pegar o rebote e empurrar pra dentro do gol. Ainda teve tempo para o Athletico vazar a defesa flamenguista mais uma vez. Bissoli aproveitou a sobra da defesa e fuzilou para marcar o segundo do time paranaense no jogo e colocar números finais ao marcador.

O Flamengo aguarda o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio será realizado na próxima sexta-feira. O próximo compromisso do rubro-negro na temporada é diante do Atlético Mineiro, no próximo domingo, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro.