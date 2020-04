EMPRESÁRIO DE TOBIAS BARRETO DOA 5 MIL MÁSCARAS PARA A PM DE SERGIPE

Na manhã desta segunda-feira, 27 de abril, o Coronel Marcony Cabral, comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe – PMSE, esteve em Tobias Barreto para receber das mãos do empresário Silvio da Teka a doação de 5 mil máscaras e 100 frascos de álcool em gel para proteção contra o novo Coronavírus.

As máscaras são feitas de tecido 100% algodão, portanto, reutilizáveis, e serão distribuídas pelo Comandante Geral aos PMs que trabalham nas ruas em todo o estado de Sergipe. Já o uso dos frascos de álcool em gel, será aplicado na higienização dos ambientes de trabalho dos policiais tais como viaturas e postos de serviço.

O Coronel Marcony fez questão de se deslocar com uma comitiva à cidade tobiense, especialmente para agradecer à doação e aproveitou para conhecer as instalações da fábrica do empresário Sílvio. Após a visita, o Comandante Geral convidou o empresário à também conhecer o 11° Batalhão, unidade da PM nucleada em Tobias Barreto, onde ambos foram recepcionados pelo Tenente Coronel Alexsandro Ribeiro, comandante daquela unidade, e puderam conversar com a tropa.

Fonte: Assessoria de Comunicação do 11° Batalhão da PMSE

