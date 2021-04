Enem 2020: João Victor tirou nota máxima em matemática e Luiz Pablo alcançou a nota 1000 na redação em Sergipe

Sergipe foi destaque no cenário nacional do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O G1 conversou com dois estudantes que foram bem no exame em meio a pandemia da Covid-19. João Victor e Luiz Pablo contam como foi a preparação em meio ao caos sanitário que o país vive e como isso refletiu na nota final deles.

“O que eu mais procurei fazer esse ano foi não me limitar as provas do Enem. Apesar do exame ser o único que vou fazer para o vestibular, eu procurei estudar para outros também. Enquanto estudava a matéria fiz todo o Enem, Fuvest, Unicamp, FGV e várias outras faculdades que, de certa forma, têm um nível de dificuldade maior. Isso ajudou, porque ao chegar na prova desse ano eu encontrei uma facilidade nas questões e um controle do tempo e isso refletiu no resultado”, explicou.