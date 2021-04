Estou com a nota do ENEM: o que fazer agora?

Muitos enendianos não são orientados sobre o que fazer depois de terem recebido o resultado individual da exaustiva prova. Por esse motivo, o Portal Tobiense mostra quais são os próximos passos que podem ser seguidos pelos participantes.

Opção 1- Inscreva-se no SISU

A maioria dos enendianos sonha (e se esforçam, claro) em ingressar no Ensino Superior. É pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificado, que as Instituições de Ensino Superior e Tecnológicas, ou seja, universidades e demais instituições públicas (como os Institutos Federais), selecionam alunos para os mais variados cursos. O melhor de tudo é que o interessado pode concorrer para vagas em qualquer local do Brasil.

Ele funciona assim: o aluno acessa o site do SISU, escolhe os cursos e o sistema indicará as instituições as quais poderá pleitear vaga. Ou ainda, poderá optar por escolher a instituição de ensino e o sistema indicará os cursos.

Existe uma nota mínima para ingresso, chamada de nota de corte, que muda conforme outros candidatos se inscrevem. Até a data limite de fechamento do SISU, o participante poderá alterar curso e instituição. Ah, caso não classificado, o candidato pode participar da lista de espera e aguardar por possíveis desistências de aprovados.

Mas, não perca o prazo, viu? As inscrições abrem na próxima terça-feira, dia 06 de abril, e se encerram em 09 de abril. Fique atento!

Acesse: https://sisu.mec.gov.br/#/#onepage

Opção 2 – Tente o ProUni

Se você deseja cursar uma universidade particular, a solução é utilizar a nota do ENEM 2020 no Programa Universidade para Todos – ProUni – que oferece bolsas integrais ou parciais (50%) em instituições particulares, inclusive para a modalidade EaD.

Mas, existem critérios para participar do ProUni. Apenas estudantes que fizeram seu ensino médio em escolas da rede pública ou foram bolsistas da rede privada, além de deficientes físicos e pessoal do magistério de escolas públicas podem participar. Além disso, há critérios de renda e o candidato não pode ter zerado a redação.

Ainda não há cronograma para o ProUni, que fechou inscrições, recentemente, no último dia 12 de março.

Acesse: http://prouniportal.mec.gov.br/

Opção 3 – Utilize a nota do ENEM para ingressar na rede privada sem precisar fazer vestibular e, ainda, quem sabe, ganhar desconto

Muitas universidades privadas utilizam o ENEM como vestibular e ainda concedem vantagens e descontos para quem obteve destaque em uma das áreas do conhecimento ou na redação da prova. Excelente para quem já sabe onde e o que deseja cursar!

Opção 4 – FIES

E se estiver apertado para pagar as mensalidades, você pode financiar seu curso com o auxílio do Governo. O FIES – Fundo de Financiamento Estudantil – é uma linha de crédito com taxas especiais com destinação exclusiva ao pagamento de cursos superiores.

Durante o decorrer do curso, o aluno/proponente pagará apenas o juros do financiamento e, após a conclusão dos estudos, pode ter uma carência de dois anos para começar a pagar o empréstimo.

Acesse: http://portalfies.mec.gov.br/

Essas são algumas das alternativas para se fazer com a nota do ENEM 2020 que, embora poucos saibam, também pode ser utilizada para ingresso em mais de 40 instituições de Portugal. O assunto será abordado noutra oportunidade. Espero ter ajudado.

Por: José Bráulio