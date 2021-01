Eventual cassação do Padre Inaldo possibilitaria nova eleição em Socorro

A imprensa sergipana tem acompanhado atentamente o desenrolar de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), movida pelo MP Eleitoral em face do prefeito reeleito em Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo do PP.

O processo está conclusos para a decisão do juízo da 34° Zona Eleitoral, que no despacho, notificou o prefeito e o vice, para que apresentem defesa indicando as provas que pretendem produzir.

O MP acusa Padre Inaldo de abusar do poder econômico com o objetivo de captar ilicitamente votos para a sua chapa majoritária.

Segundo consta dos autos, Inaldo teria feito distribuição de telhas, no valor de R$550, para uma mulher no mês de setembro, em troca dos votos da beneficiária e da família dela. Ele também teria prometido doar uma cadeira de rodas.

O promotor ainda cita um vídeo enviado pelo delegado federal Dr. Daniel Hortal, sobre uma reunião no gabinete do prefeito em que ele teria dado o dinheiro.

O MP Eleitoral afirma que a diferença de votos para o segundo colocado pode ter sido influenciada pelo uso ilegal da estrutura financeira da prefeitura para comprar votos de eleitores.

Caso os pedidos contidos na ação sejam julgados procedentes, com o trânsito em julgado nas três instâncias da Justiça Eleitoral, Socorro terá uma nova eleição.

Neste caso, o Padre e o seu vice não poderiam participar do novo pleito, uma vez que estariam inelegíveis.

Assim, abriria a possibilidade do segundo colocado, qual seja Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), ter a oportunidade de se candidatar como o principal nome desta corrida eleitoral.

Nesta situação, Samuel poderia sair ainda mais fortalecido, já que a maioria dos eleitores não optaram pela reeleição do atual gestor, uma vez que o resultado mostrou que a quantidade de votos da oposição foi superior aos votos da situação.

Pela divisão dos grupos de oposição, o Padre Inaldo saiu beneficiado. Venceu a disputa com uma margem de aproximadamente 3 mil votos e conseguiu assumir o mandato mesmo com a Ação Eleitoral em curso.